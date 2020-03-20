В Молдове обнаружили коронавирус у четырех человек, вернувшихся из Украины

В Молдове новым типом коронавируса COVID-19 четыре человека заболели после поездки в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deschide.

Сообщается, что у четырех пациентов диагностировали коронавирусную болезнь после посещения Почаевской лавры в Тернопольской области.

"В Украине они отправились на экскурсию в Почаев. Экскурсии - это хорошо, но помните, что как результат у нас четыре случая, завезенные из Украины", - заявил президент Молдовы Игорь Додон.

Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что коронавирус продолжит распространяться Украиной, так что самое трудное ждет украинцев впереди. Он добавил, что медики ежедневно получают результаты тестов на коронавирус с подтверждением.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на вечер 20 марта в Украине официально подтверждены 29 случаев заражения коронавирусом. Первый случай коронавируса был подтвержден в Харьковской области.

По данным ЦОЗ, сегодня случаи коронавируса также были обнаружены в Ивано-Франковской (1) и Львовской (1) областях. Количество летальных случаев от коронавируса в Украине составляет - 3.

В общем коронавирус уже был обнаружен в Черновицкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Харьковской областях, а также в Киеве, Житомире и Львове.