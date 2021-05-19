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В Молдове начали вакцинировать от COVID всех желающих

Автор: РБК-Украина

Со среды, 19 мая, в Молдове началась массовая вакцинация от коронавируса. Теперь получить прививку от коронавируса могут все желающие.

Об этом сообщает издание Newsmaker.

Вакцинироваться смогут граждане старше 18 лет. Однако в Министерстве здравоохранения Молдовы подчеркнули, что в приоритете останутся уязвимые слои населения. В частности, люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями. Их будут специально приглашать на вакцинацию.

В Минздраве также отметили, что в Молдове заболеваемость коронавирусом снизилась примерно на 20%. При этом в больницах остаются около 1 тысячи человек, больных коронавирусом.

Несмотря на такие показатели, специалисты считают неаргументированным решение властей ослабить ограничительные меры, поскольку в Минздраве опасаются нового всплеска COVID.

Напомним, Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Кроме того, в конце апреля в Молдове отменили действие комендантского часа и ряда ограничений.

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