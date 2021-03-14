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В Молдове могут ввести чрезвычайное положение на две недели из-за ситуации с COVID

Новина українською → Кишенев, Воскресенье 14 марта 2021 19:33
В Молдове могут ввести чрезвычайное положение на две недели из-за ситуации с COVID Фото Майя Санду (newsmaker.md)
Автор: Роман Тверденко

Президент Молдовы Майя Санду рекомендовала правительству ввести на две недели режим чрезвычайного положения. Это связано с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом сообщает Newsmaker.md.

Она отметила, что в дальнейшем прогнозируется продолжение увеличение прироста новых случаев заражения. Из-за чего следует предпринять ряд мер, связанных с ограничениями и ускорением вакцинации.

"В связи с ухудшающейся ситуацией и плохими прогнозами мы решили, что необходимы более строгие меры. Речь идет о безопасности и интересах государства. На заседании мы выслушали жесткие замечания специалистов в области здравоохранения: потери сравнимы с ежедневным крушением самолета с нашими гражданами. Поэтому пора перестать прятать голову в песок", — сказала Санду.

В Молдове с начала февраля наблюдается рост случаев заражения коронавирусом. К примеру, с показателя в 683 случая 28 января до 1896 случаев 11 марта.

На 13 марта в Молдове от коронавируса привили 11 431 человека. Население страны - 4,027 миллиона человек.

Напомним, Молдова с 5 марта ужесточила правила въезда в страну, обязав приезжих провести 14 дней на карантине. Требование не распространяется на тех, кто может предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста или справку о вакцинации.

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