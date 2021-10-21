В Молдове могут отказаться от финансовой помощи невакцинированным врачам

По словам главы Минздрава Молдовы Аллы Немеренко, страна не может позволить выделять финансовую помощь невакцинированным врачам, за счет налогоплательщиков.

В частности, согласно постановлению, это коснется и родственников медработников, умерших от коронавируса. Ранее, в случае смерти врача - родственникам выплачивали 100 тысяч леев (151 тысячу гривен).

Премьер-министр Наталья Гаврилица, со своей стороны, также поддержала поправки и отметила, что самый высокий уровень вакцинации в Молдове именно среди работников системы здравоохранения (90%).

Постановление будут рассматривать еще во время второго чтения.