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В Молдове могут отказаться от финансовой помощи невакцинированным врачам

Автор: Сергей Пышкин

Во время первого чтения правительство Молдовы проголосовало за поправки в законодательство, согласно которым невакцинированные врачи страны могут остаться единовременной выплаты в случае болезни на коронавирус. Инициатором выступила глава Минздрава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание NewsMaker

По словам главы Минздрава Молдовы Аллы Немеренко, страна не может позволить выделять финансовую помощь невакцинированным врачам, за счет налогоплательщиков.

В частности, согласно постановлению, это коснется и родственников медработников, умерших от коронавируса. Ранее, в случае смерти врача - родственникам выплачивали 100 тысяч леев (151 тысячу гривен).

Премьер-министр Наталья Гаврилица, со своей стороны, также поддержала поправки и отметила, что самый высокий уровень вакцинации в Молдове именно среди работников системы здравоохранения (90%).

Постановление будут рассматривать еще во время второго чтения.

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МолдоваВакцинация