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В Молдове коронавирусом заразились почти тысяча медиков

Новости » Коронавирус     01.05.2020 - 15:31
В Молдове коронавирусом заразились почти тысяча медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жертвами болезни стали 5 медработников

В Молдове с начала вспышки коронавируса инфицирование было выявлено у почти тысячи медицинских работников, что составляет четвертую часть всех случаев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По словам министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виора Думбрэвяну, по состоянию на сегодня заражение коронавирусом подтверждено у 988 медработников. В частности, в Кишиневе было зафиксировано 253 случая заболевания среди медиков.

На втором месте по количеству инфицированных коронавирусом - Сороки, где выявлено 10 случаев. В Штефан-Водском районе было зафиксировано 92 инфицированных медика, а в Приднестровье заразились коронавирусом 56 сотрудников системы здравоохранения.

При этом наибольшее количество инфицированных медиков обнаружено в Сорокской районной больнице - 78, службе скорой помощи Кишинева - 62, и муниципальной больнице Бельц - 62.

Большинство больных коронавирусом медработников работают в больницах, скорых и системе семейной медицины. Чаще всего коронавирусом заражались медицинские сестры - 414 случаев.

Отмечается, что от коронавируса уже умерли 5 медицинских работников, еще 313 излечились.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки был зафиксирован 91 случай инфицирования коронавирусом медицинских работников. С начала эпидемии коронавирусом заболели 2154 медицинских работника.

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