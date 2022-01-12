В Молдове дважды провалились попытки закупки российской вакцины "Спутник V"

"Министр здравоохранения Алла Немеренко рассказала, что минздрав провел две процедуры по закупке вакцины "Спутник V", однако обе попытки провалились", - пишет издание.

При этом уточняется, что Центр общественных закупок в области здравоохранения (CAPCS) провел две процедуры по закупке, однако обе были аннулированы. В первый раз производитель вакцины не предоставил полный пакет документов. Во время второй процедуры специалисты минздрава выяснили, что срок годности вакцины был гораздо меньше, чем тот, что запрашивало ведомство. Поэтому рабочая группа снова не одобрила закупку препарата.