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В Молдове дважды провалились попытки закупки российской вакцины "Спутник V"

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Молдова, Среда 12 января 2022 14:33
В Молдове дважды провалились попытки закупки российской вакцины "Спутник V" Фото: Молдова провалила закупку российской вакцины (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Министерство здравоохранения Молдовы дважды пыталось закупить российскую вакцину "Спутник V", но безрезультатно. Обе процедуры были аннулированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

"Министр здравоохранения Алла Немеренко рассказала, что минздрав провел две процедуры по закупке вакцины "Спутник V", однако обе попытки провалились", - пишет издание.

При этом уточняется, что Центр общественных закупок в области здравоохранения (CAPCS) провел две процедуры по закупке, однако обе были аннулированы. В первый раз производитель вакцины не предоставил полный пакет документов. Во время второй процедуры специалисты минздрава выяснили, что срок годности вакцины был гораздо меньше, чем тот, что запрашивало ведомство. Поэтому рабочая группа снова не одобрила закупку препарата.

Напомним, Румыния использовала менее 60% вакцин для собственного населения. Около 3,5 млн доз было продано в другие страны, 2,2 млн были переданы в дар.

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