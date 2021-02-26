Молдова зарегистрировала три вакцины от COVID. В их числе "Спутник V"

Молдова официально зарегистрировала три вакцины от COVID . В том числе, препарат российского производства "Спутник V", который смогут использовать для вакцинации населения.

Об этом пишет newsmaker.md со ссылкой на Национальное агентство лекарств и медицинских изделий.

"На заседании 26 февраля комиссия по лекарствам разрешила использование вакцин против SARS-CoV-2 (COVID-19) с выдачей сертификатов регистрации сроком на один год", - сообщили в агентстве.

Там же уточнили, что речь идет о вакцинах Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и "Спутник V".