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Молдова получила вторую партию COVID-вакцины AstraZeneca от Румынии

Автор: Роман Тверденко

Молдова получила от Румынии партию вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca. В страну доставили 50 тысяч доз препарата.

Об этом сообщает Newsmaker.md.

Вакцину доставили на грузовиках в субботу из Румынии в Молдову. Президент Молдовы Майя Санду назвала каждую доставленную в страну партию вакцины шансом "остановить эпидемию и вернуться к нормальной жизни".

Месяц назад Румыния передала соседям первую партию этой же вакцины в размере 20 тысяч доз.

В Молдове к воскресенью первую дозу препаратов получили почти 34 тысячи человек.

Напомним, в начале марта Молдова получила вакцину в рамках механизма COVAX для вакцинации 14,4 тысяч человек. Украина ждет в рамках этой системы 117 тысяч доз вакцины Pfizer, а позже - около 1,7 миллиона доз AstraZeneca.

Отметим, что на 28 марта в Украине привили почти 197 тысяч человек.

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