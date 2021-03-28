Молдова получила вторую партию COVID-вакцины AstraZeneca от Румынии

Молдова получила от Румынии партию вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca. В страну доставили 50 тысяч доз препарата.

Об этом сообщает Newsmaker.md.

Вакцину доставили на грузовиках в субботу из Румынии в Молдову. Президент Молдовы Майя Санду назвала каждую доставленную в страну партию вакцины шансом "остановить эпидемию и вернуться к нормальной жизни".

Месяц назад Румыния передала соседям первую партию этой же вакцины в размере 20 тысяч доз.

В Молдове к воскресенью первую дозу препаратов получили почти 34 тысячи человек.