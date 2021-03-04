Молдова получила COVID-вакцину от COVAX. Украина еще ждет

Вечером 4 марта в Молдову прибыла первая партия вакцины от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Эта вакцина предоставляется странам бесплатно.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на странице в Twitter.
"Первая партия по механизму COVAX прибыла в Кишинев сегодня вечером. Это глобальная солидарность в действии. Я рада, что команда Европы, одна из крупнейших участников механизма COVAX, может принять в этом участие", - написала она.
Молдова получила количество вакцины, которого хватит для прививки 14,4 тысяч населения.
Отметим, Украина также ожидает партию вакцин AstraZeneca и Pfizer в рамках глобального механизма COVAX.
Напомним, альянс GAVI назвал размер первой партии вакцины от коронавируса для Украины в рамках COVAX. Украина получит более 1,8 миллиона доз вакцин компаний Pfizer и AstraZeneca.
Добавим, COVAX планирует до конца мая распределить 237 млн доз вакцины AstraZeneca по всему миру.