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Молдова получила COVID-вакцину от COVAX. Украина еще ждет

Новина українською → Кишинев, Четверг 04 марта 2021 21:45
Молдова получила COVID-вакцину от COVAX. Украина еще ждет Фото: вакцина от коронавирус (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вечером 4 марта в Молдову прибыла первая партия вакцины от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Эта вакцина предоставляется странам бесплатно.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на странице в Twitter.

"Первая партия по механизму COVAX прибыла в Кишинев сегодня вечером. Это глобальная солидарность в действии. Я рада, что команда Европы, одна из крупнейших участников механизма COVAX, может принять в этом участие", - написала она.

Молдова получила количество вакцины, которого хватит для прививки 14,4 тысяч населения.

Отметим, Украина также ожидает партию вакцин AstraZeneca и Pfizer в рамках глобального механизма COVAX.

Напомним, альянс GAVI назвал размер первой партии вакцины от коронавируса для Украины в рамках COVAX. Украина получит более 1,8 миллиона доз вакцин компаний Pfizer и AstraZeneca.

Добавим, COVAX планирует до конца мая распределить 237 млн доз вакцины AstraZeneca по всему миру.

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