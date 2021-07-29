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Молдова отозвала своего посла в России после секс-скандала

Автор: РБК-Украина

Молдова отозвала своего посла в России Владимира Головатюка после информации о секс-скандале. Ранее его обвинили в сексуальных домогательствах в отношении сотрудницы дипломатической миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tv8.md.

"В соответствии с положениями закона, Министерство иностранных дел и европейской интеграции отозвало посла Владимира Головатюка в Кишинев для консультаций на неопределенный срок, чтобы уточнить, как управлять деятельностью дипломатической миссии, а также аспекты, связанные с его поведением", - отметил официальный представитель МИД Даниэль Водэ.

При этом в МИД не комментируют сексуальный скандал, в котором якобы замешан Головатюк. До этого в молдавских СМИ появилась информация о том, что посол замешан в скандале, связанном с сексуальными домогательствами к сотруднице дипмиссии в Москве.

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