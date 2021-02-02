Молдова объявила в розыск украинского дипломата. Его обвинили в изнасиловании

Фото: консульство Украины в Бельцах (esp.md)

Молдова объявила в международный розыск бывшего сотрудника консульства Украины в Бельцах, который фигурирует в деле об изнасиловании. Его не смогли задержать сразу из-за наличия дипломатического иммунитета.

Об этом пишет Бельцкий независимый портал "СП".

Сообщается, что почти год назад в Бельцах несовершеннолетняя девушка обвинила в изнасиловании двух мужчин, в том числе украинского дипломата. По данным правоохранительных органов Молдовы, его объявили в международный розыск, а сообщнику уже вынесли приговор.

По словам и.о. руководителя бельцкой прокуратуры Иона Ковальчука, местного жителя приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии закрытого типа. На сегодня его дело проходит апелляционные инстанции.

Также сообщается, что, по данным бельцкого инспектората полиции, работник консульства Украины покинул Молдову вскоре после инцидента. В МИД Украины изданию "СП" сообщили, что после дисциплинарного разбирательства дипломата уволили, и ведомство не знает о его местонахождении.

Напомним, в феврале 2020 года сообщалось, что консула Украины в Бельцах обвинили в изнасиловании, после чего его отстранили от исполнения обязанностей. При этом Молдова просила, чтобы подозреваемый не покидал страну до завершения следствия.

Также молдавские СМИ указывали его имя - это бывший консул Александр Сторожук.