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Молдова начала вакцинацию от коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

В Молдове во вторник, 2 марта, начался процесс вакцинации от коронавируса. За первые два месяца в стране планируют привить 70 тысяч медицинских и социальных работников.

Об этом сообщает Newsmaker.

Первыми вакцину получат сотрудники Республиканской клинической больницы в Кишиневе.

В целом вакцинация в Молдове пройдет в три этапа. На первом вакцины получат 70 тысяч медработников и работников соцслужб. Второй этап продлится четыре месяца, за которые прививку сделают около 733 тысячам человек старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, педагогам, правоохранителям, военным и работникам тюрем. На последнем этапе будут вакцинировать остальное население.

Вакцинация проводится препаратом AstraZeneca.

Напомним, на прошлой неделе Молдова получила первую партию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Препарат передала Молдове Румыния.

Также РБК-Украина писало, что в Молдове зарегистрировали три вакцины от коронавируса - это препараты Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и российская вакцина "Спутник V".

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Новости Украины Молдовавакцина от коронавируса
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