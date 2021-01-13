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Молдова уже в феврале начнет бесплатную вакцинацию населения от COVID-19

Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрій Козловський

Власти Молдовы утвердили план массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Она должна стартовать в начале следующего месяца.

Об этом сообщает агентство Moldpres.

Как сообщается, власть закупит вакцины от компаний Pfizer и BioNTech за государственный счет в результате двусторонних переговоров. Вакцинация граждан будет происходить в три этапа.

Таким образом, на первом этапе прививки получат работники учреждений медико-санитарной и социальной помощи. На втором - пожилые люди, лица с сопутствующими заболеваниями, работники образования и правоохранительных органов. На третьем этапе будет иммунизировано остальное население страны.

Напомним, в Израиле могут начать делать прививка против коронавируса для детей в возрасте от 12 лет в ближайшие два месяца. Для этого нужно, чтобы исследования подтвердили, что это безопасно.

Также американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech в понедельник объявили, что планируют увеличить объем производства своей вакцины против COVID-19 на 50 процентов. В этом году планируется производство 2 миллиардов доз.

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Молдова