ua en ru
Нд, 20 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Молдова уже в феврале начнет бесплатную вакцинацию населения от COVID-19

Кишинев, Середа 13 січня 2021 13:00
UA EN RU
Молдова уже в феврале начнет бесплатную вакцинацию населения от COVID-19 Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрій Козловський

Власти Молдовы утвердили план массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Она должна стартовать в начале следующего месяца.

Об этом сообщает агентство Moldpres.

Как сообщается, власть закупит вакцины от компаний Pfizer и BioNTech за государственный счет в результате двусторонних переговоров. Вакцинация граждан будет происходить в три этапа.

Таким образом, на первом этапе прививки получат работники учреждений медико-санитарной и социальной помощи. На втором - пожилые люди, лица с сопутствующими заболеваниями, работники образования и правоохранительных органов. На третьем этапе будет иммунизировано остальное население страны.

Напомним, в Израиле могут начать делать прививка против коронавируса для детей в возрасте от 12 лет в ближайшие два месяца. Для этого нужно, чтобы исследования подтвердили, что это безопасно.

Также американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech в понедельник объявили, что планируют увеличить объем производства своей вакцины против COVID-19 на 50 процентов. В этом году планируется производство 2 миллиардов доз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова
Новини
Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу
Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні