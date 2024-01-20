Мокрий сніг і дощ, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 20 січня, буде з дощем та мокрим снігом. Проте опади очікуються лише у частині областей країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, вдень на півдні, сході та у Дніпропетровській області очікується мокрий сніг та дощ. Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь.
На решті території України без суттєвих опадів. Вітер північно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть:
У столиці сьогодні хмарно, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вдень та вночі у Києві буде від 0 до +2 градусів.
Нагадаємо, 18 січня на території Закарпатської області пройшли інтенсивні опади. Внаслідок негоди відбулося підняття рівня води у більшості річок.
Через дощі на Закарпатті були затоплені приватні будинки, двори, дороги та сільськогосподарські угіддя.
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