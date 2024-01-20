Мокрий сніг і дощ, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, вдень на півдні, сході та у Дніпропетровській області очікується мокрий сніг та дощ. Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь.

На решті території України без суттєвих опадів. Вітер північно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: вдень від +1 до -5, вночі -5 -9 градусів;

на сході: вдень +1 -1, а вночі -5 +1 градусів;

на півдні: вдень та вночі від +2 до -1 градусів;

на заході: вдень -3 +1, а вночі від -2 до -6 градусів;

у центрі: вдень -3 +1, вночі -2 -6 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень та вночі у Києві буде від 0 до +2 градусів.