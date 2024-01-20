UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мокрий сніг і дощ, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода 20 січня буде з дощем та мокрим снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 20 січня, буде з дощем та мокрим снігом. Проте опади очікуються лише у частині областей країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, вдень на півдні, сході та у Дніпропетровській області очікується мокрий сніг та дощ. Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь.

На решті території України без суттєвих опадів. Вітер північно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: вдень від +1 до -5, вночі -5 -9 градусів;
  • на сході: вдень +1 -1, а вночі -5 +1 градусів;
  • на півдні: вдень та вночі від +2 до -1 градусів;
  • на заході: вдень -3 +1, а вночі від -2 до -6 градусів;
  • у центрі: вдень -3 +1, вночі -2 -6 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень та вночі у Києві буде від 0 до +2 градусів.

Нагадаємо, 18 січня на території Закарпатської області пройшли інтенсивні опади. Внаслідок негоди відбулося підняття рівня води у більшості річок.

Через дощі на Закарпатті були затоплені приватні будинки, двори, дороги та сільськогосподарські угіддя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПогодаПогода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентр