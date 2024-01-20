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Мокрий сніг і дощ, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Субота 20 січня 2024 07:00
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Мокрий сніг і дощ, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода 20 січня буде з дощем та мокрим снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 20 січня, буде з дощем та мокрим снігом. Проте опади очікуються лише у частині областей країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, вдень на півдні, сході та у Дніпропетровській області очікується мокрий сніг та дощ. Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь.

На решті території України без суттєвих опадів. Вітер північно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: вдень від +1 до -5, вночі -5 -9 градусів;
  • на сході: вдень +1 -1, а вночі -5 +1 градусів;
  • на півдні: вдень та вночі від +2 до -1 градусів;
  • на заході: вдень -3 +1, а вночі від -2 до -6 градусів;
  • у центрі: вдень -3 +1, вночі -2 -6 градусів.

Мокрий сніг і дощ, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень та вночі у Києві буде від 0 до +2 градусів.

Мокрий сніг і дощ, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, 18 січня на території Закарпатської області пройшли інтенсивні опади. Внаслідок негоди відбулося підняття рівня води у більшості річок.

Через дощі на Закарпатті були затоплені приватні будинки, двори, дороги та сільськогосподарські угіддя.

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