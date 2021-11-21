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В МОК обеспокоены исчезновением китайской теннисистки после заявления об изнасиловании

Автор: Анна Полисученко

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета надеется на обнародование информации о местонахождении Пэн Шуай. Она пропала после обвинений в адрес бывшего вице-премьера Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Вместе с мировым сообществом комиссия спортсменов МОК очень обеспокоена ситуацией с трехкратной участницей Олимпийских игр Пэнг Шуай, Мы поддерживаем подход тихой дипломатии, который используется, и надеемся, что он приведет к обнародованию информации о местонахождении Пэнг Шуай и подтверждению ее безопасности и благополучия", - написала в Твиттере Эмма Терхо, председатель комиссии спортсменов МОК.

Женская федерация тенниса (WTA) заявила, что прекратит какое-либо сотрудничество с Китаем, если власти страны не проведут расследование по обвинениям теннисистки. В частности, WTA может отменить все турниры, которые должны были проходить в Китае. В 2022 году на территории КНР планировалось провести 10 соревнований, на которые уже выделили миллионы долларов.

35-летняя Пенг Шуай, чемпионка турниров Уимблдон и Фрэнч Оупен, 2 ноября выложила в китайской соцсети Weibo пост, в котором обвинила бывшего вице-премьера Гаоли Чжана в изнасиловании.

После этого Пэнг Шуай не выходила на связь более двух недель.

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