"МОК готовий розтоптати могили". Кулеба жорстко відреагував на ініціативу щодо росіян

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який хоче допустити російських та білоруських спортсменів до змагань

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дмитра Кулеби.

"Зусилля МОК приховати російські військові злочини є свідченням того, наскільки олімпійські боги відійшли від реальності. МОК готовий топтати могили тисяч невинних людей, яких убили і вбивають росіяни", - написав Кулеба.

Нагадаємо, МОК закликав допустити представників Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Також президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі змогли взяти участь в Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме.

У відповідь президент України запросив голову Міжнародного олімпійського комітету відвідати Бахмут, щоб той переконався, що нейтральності не існує.

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