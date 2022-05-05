Могут перепутать цели. В Европе считают, что война в Украине угрожает безопасности самолетов

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) предупредило о росте риска для авиаперевозок в связи с конфликтом в Украине, включая вероятность случайных ударов по гражданским самолетам и кибератаках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EASA .

"Как показывает пример предыдущих войн, в зонах боевых действий нетрудно перепутать цели. Этот риск присущ всем сторонам конфликта. Если добавить к этому вероятность глушения навигационных приборов или средств идентификации воздушных судов, то нетрудно представить вероятность ракетной атаки на мирный самолет", - говорится в официальном заявлении EASA.

В отчете EASA говорится также о новых рисках, связанных с активизацией военных операций вблизи гражданских аэропортов.

"Военные беспилотники и самолеты, задействованные в зоне конфликта, могут случайно зайти в воздушное пространство, которое используется гражданской авиацией", - говорится в заявлении агентства.