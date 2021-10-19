Могут летать стаями: в США разработали мини-роботов

В США разработали небольших по размеру роботов, которые могут летать в стаях. Эта разработка принадлежит инженеру из американского Университета Нотр-Дам Ясемин Озкан-Айдин.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Tech Xplore .

Озкан-Айдин смогла создать летучих минироботов, используя 3D-принтер. Длина аппаратов составляет от 15 до 20 см. Помимо батареи, на каждом работе также установлены несколько сенсоров, которые позволяют летучим аппаратам подключаться друг к другу.

"Вам не нужны дополнительные датчики для обнаружения препятствий, потому что гибкость ног помогает роботу обходить их", - добавляет Озкан-Айдин.

Для улучшения работы этих аппаратов в стаях необходимы меньшие по размеру батареи, но более мощные, с продолжительностью работы более 10 часов.