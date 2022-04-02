UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Могут делать прописку в Ростове: Зеленский сделал коллаборантам последнее предупреждение

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В южных областях оккупанты назначают гаулейтеров, которые угрожают законным органам власти. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил коллаборантов об ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

Президент сделал последнее предупреждение и пообещал большие проблемы тем, кто сотрудничает с оккупантами.

"В южных областях оккупанты назначают каких-то гаулейтеров, каких-то временных руководителей, которые угрожают работникам предприятий, органам власти, чтобы сотрудничали с этими обманутыми назначенцами. Ответственность за коллаборацию неизбежна. Каждый, кто пошел в гаулейтеры, может делать себе прописку где-то в Ростове. За сотрудничество с оккупантами будут большие проблемы. Это последнее предупреждение", - заявил Зеленский.

Напомним, 3 марта Верховная рада приняла закон об уголовной деятельности для коллаборантов.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 38-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский