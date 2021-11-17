Могли спровоцировать вспышку COVID. На погранпункте в Харьковской области выдавали фейковые тесты

"Справки выдавались без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования", - пишет пресс-служба.

Согласно данным следствия, схему организовали работники общества с ограниченной ответственностью. Они проводили тестирование для людей, которые пересекали границу Украины. Их фейковый документ позволял избежать установленной самоизоляции, что могло привести к распространению коронавируса в стране и создать угрозу здоровью населения.

"В ходе проведенных обысков по местам пункта забора анализов и выдачи результатов изъята официальная документация, печати, бланки справок с печатями и подписями о результатах экспресс-тестов, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности", - добавляет пресс-служба.

В соответствии с ч. 1 ст. 325 и ч. 3 ст. 358 организаторам схемы грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Фото: на погранпункте в Харьковской области выдавали фейковые тесты (hk.npu.gov.ua)