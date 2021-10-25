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Moderna заявила, что ее вакцина вызывает сильный иммунный ответ у детей от 6 до 12 лет

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Понедельник 25 октября 2021 18:34
Moderna заявила, что ее вакцина вызывает сильный иммунный ответ у детей от 6 до 12 лет Фото: Вакцина Moderna вызывает сильный иммунный ответ у детей до 12 лет (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и вызывает сильный иммунный ответ у детей в возрасте от 6 до 12 лет. В компании сообщили, что в ближайшее время представят данные испытаний мировым регулирующим органам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"Мы воодушевлены иммуногенностью и безопасностью мРНК-1273 у детей в возрасте от 6 до 12 лет и рады, что исследование достигло первичных конечных точек иммуногенности", - заявил исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель.

Промежуточный анализ клинического исследования, проведенного на средней и поздней стадии с участием 4 753 детей, показал, что две дозы вакцины Moderna вызвали высокий уровень нейтрализующих антител - Y-образных белков, которые связываются с коронавирусом и блокируют его проникновение в клетки человека.

Доза вакцины составляла 50 микрограммов, что вдвое меньше, чем используется для взрослых, но все равно у детей вырабатывалось в среднем в 1,5 раза больше антител, чем у взрослых, получивших более высокую дозу.

Большинство побочных эффектов после вакцинации были легкими или умеренными, включая усталость, головную боль, лихорадку и боль в месте инъекции.

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