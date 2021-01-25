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Moderna заявила, что ее вакцина эффективна от новых мутировавших штаммов COVID

Автор: РБК-Украина

Как сообщили в компании, во время лабораторных тестов вакцина

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Однако в компании намерены провести еще тесты вакцины на иммунитет от южноафриканского штамма COVID.

Отмечается, что ученых беспокоит мутация коронавируса, которые были обнаружены в Британии и Южной Африке, потому что они могут менять ключевые функции вируса.

Напомним, в Соединенных Штатах хотят приостановить использование вакцины Moderna из-за аллергических реакций на нее.

Кроме того, гендиректор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что вакцина Moderna возможно гарантировать иммунитет в течение пары лет. Однако для окончательной оценки эффективности вакцины нужны дополнительные данные.

Ранее Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса компании Moderna.

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