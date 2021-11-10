Moderna и власти США спорят за изобретение вакцины

"NIH (Национальные институты здоровья - ред.) не согласны с решением Moderna об изобретении препарата", - говорится в заявлении.

В то же время производитель вакцины настаивает, что к изобретению вакцины не причастны ученые из государственных структур.

"Создание вакцины Moderna шло в сотрудничестве с государственным агентством США. Компания изначально осознавала существенную роль, которую NIH сыграл в разработке вакцины Moderna против COVID-19", - отметили в пресс-службе Moderna.

В компании подчеркнули, что они обязаны исключить NIH из основной заявки, потому что вакцину "разработали только ученые Moderna".

СМИ отмечают, что этот спор возник не только на фоне научной похвалы. В частности, если три ученых агентства будут указаны в патенте вместе с сотрудниками Moderna, федеральное правительство сможет также принимать решение, какие компании производят вакцину, что, в свою очередь, может повлиять на то, какие страны будут иметь доступ к препаратам.

Это также обеспечило бы почти неограниченное право на лицензирование технологии, которая могла бы принести миллионы в федеральную казну.

Указано, что Moderna, уже получила 1,4 млрд долларов на разработку и испытания своей вакцины и еще 8,1 млрд на производство 500 млн доз для поставок в США.