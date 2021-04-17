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Moderna сокращает поставки вакцины в две страны

Автор: Артур Родивилов

Американская фармацевтическая компания Moderna во втором квартале этого года поставит в Канаду и Великобританию меньше доз своей вакцины против коронавируса, чем планировала. Оттава уже выразила разочарование.

Об этом со ссылкой на заявление Moderna сообщил телеканал CNN.

В Moderna не уточнили, насколько крупным будет сокращение поставок вакцины и как быстро может быть устранен дефицит препарата.

"Принимая во внимание текущее предложение, спрос и распределение, Moderna будет вносить коррективы в ожидаемые объемы поставок во втором квартале в ряде стран, включая Канаду и Великобританию", - сообщили в компании.

Чтобы обеспечить стабильные поставки в «кратчайшие сроки», компания работает со своим партнером - швейцарским производителем Lonza, а также находится «тесном контакте со всеми правительствами», говорится в ее заявлении.

В Канаде, где наблюдается резкий рост числа заразившихся коронавирусом, заявили о "разочаровании" в связи с сокращением поставок вакцины Moderna.

В феврале компания Moderna объявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19, эффективную в борьбе с вариантом коронавируса из Южно-Африканской Республики.

Напомним, вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech в США исследуют на реакции у людей с аллергией. В испытаниях примут участие 3,4 тысячи человек в возрасте от 18 до 69 лет.

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