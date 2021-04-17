Moderna сокращает поставки вакцины в две страны

Американская фармацевтическая компания Moderna во втором квартале этого года поставит в Канаду и Великобританию меньше доз своей вакцины против коронавируса, чем планировала. Оттава уже выразила разочарование.

Об этом со ссылкой на заявление Moderna сообщил телеканал CNN .

В Moderna не уточнили, насколько крупным будет сокращение поставок вакцины и как быстро может быть устранен дефицит препарата.

"Принимая во внимание текущее предложение, спрос и распределение, Moderna будет вносить коррективы в ожидаемые объемы поставок во втором квартале в ряде стран, включая Канаду и Великобританию", - сообщили в компании.

Чтобы обеспечить стабильные поставки в «кратчайшие сроки», компания работает со своим партнером - швейцарским производителем Lonza, а также находится «тесном контакте со всеми правительствами», говорится в ее заявлении.

В Канаде, где наблюдается резкий рост числа заразившихся коронавирусом, заявили о "разочаровании" в связи с сокращением поставок вакцины Moderna.