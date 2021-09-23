В Moderna прогнозируют, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году

Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель считает, что пандемия коронавируса может закончиться через год. Поскольку, по его словам, увеличение производства вакцин обеспечит глобальные поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если посмотреть на общепромышленное расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы каждый житель Земли мог пройти вакцинацию. Вакцинация также будет возможна в необходимом объеме", - заявил гендиректор Moderna.

По его словам, скоро вакцинация будет доступна даже для младенцев.

"Те, кто не делает прививки, будут иммунизироваться естественным путем, потому что штамм "Дельта" настолько заразен. Таким образом, мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию с гриппом. Вы можете либо сделать прививку и хорошо перезимовать. Либо не делать ее и рисковать заболеть и, возможно, даже попасть в больницу", - добавил Бансель.

На вопрос, означает ли это возвращение к нормальной жизни во второй половине следующего года, он сказал: "С сегодняшнего дня - через год, я полагаю".

Бансель ожидает, что правительства стран одобрят повторные прививки для уже вакцинированных людей, потому что пациенты из группы риска, которые были привиты прошлой осенью, несомненно нуждаются в повторной вакцинации.