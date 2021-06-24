UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Moderna переименовала свою COVID-вакцину

Автор: Даша Харченко

Американская компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса. Теперь она будет называться Spikevax.

Об этом сообщает Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

Ранее название препарата совпадало с названием компании, теперь же вакцина будет называться Spikevax. О причинах смены названия Moderna не сообщает.

Ранее сообщалось, что вакцины Pfizer и Moderna вызывают воспаление сердца у молодых мужчин. Об этом свидетельствуют данные мониторинга безопасности вакцин, проведенного Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что есть основания полагать, что смешивание вакцин против коронавируса является безопасным и эффективным. В некоторых странах это уже разрешили.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинаВакцина от коронавируса