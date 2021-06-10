Moderna направила запрос регулятору США на применение вакцины от COVID-19 для подростков

Американская фармацевтическая компания Moderna подала заявку на рассмотрение управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса для подростков.

"Мы рады объявить, что подали в FDA заявку на допуск для экстренного использования нашей вакцины от коронавируса среди подростков в США", - заявил главный исполнительный директор компании Стефан Бансель.

В мае Moderna объявила, что исследование 2/3 фазы TeenCOVE вакцины от коронавируса среди подростков достигло первичной конечной точки иммуногенности, обеспечив успешный переход иммунного ответа к вакцинации взрослых.

В ходе исследования не наблюдалось случаев заболевания COVID-19 у участников, получивших две дозы вакцины Moderna по первичному определению. Эффективность вакцины среди почти 2500 подростков, получивших вакцину Moderna, составила 100% при использовании того же определения случаев заболевания, что и в исследовании 3 фазы COVE среди взрослых.