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Moderna намерена продать вакцины от COVID-19 на 18 млрд долларов

Автор: Александр Белоус

Компания Moderna Inc заявила, что в этом году ожидает выручки от продажи вакцины против COVID-19 на сумму 18,4 миллиардов долларов. Всего компания планирует произвести 700 миллионов доз в 2021 году, при этом попытает увеличить производство до 1 миллиарда доз.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Компания Pfizer Inc, которая на данный момент производит единственную вакцину, разрешенную для экстренного использования в Соединенных Штатах, заявила ранее в, что ожидает рекордных продаж вакцины против коронавируса, которую она производит с немецким партнером BioNTech. Компания ожидает, что 2021 году выручка составит около 15 миллиардов долларов.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, среди вакцин от COVID-19 наибольшим доверием украинцев пользуется американо-немецкая Pfizer/BioNTech (23%). В тройку лидеров также входят шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американская Moderna (12%).

По данным международного опроса Gallup International, две трети украинцев (65%) готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной. Отказываются это делать 30% населения.

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