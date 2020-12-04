Moderna до конца марта выпустит 145 млн доз вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что до конца марта выработает 145 млн доз COVID-вакцины. В этот период ею планируют иммунизировать до 60 млн человек в США и 12,5 млн за пределами страны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщается, в этом месяце Moderna собирается в США предоставить 20 млн доз своей вакцины, а затем от 85 до 100 млн доз в течение первого квартала 2021 года.

За пределами США Moderna планирует поставить от 15 до 25 млн доз в первые три месяца 2021 года. Всего в следующем году фармацевтическая компания планирует выпустить от 500 млн до одного миллиарда доз.

Отмечается, что для иммунизации вакциной нужно две прививки на человека с интервалом в один месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что эффективность вакцины Moderna при первичном анализе составила 94,1%. При этом эффективность препарата при тяжелых случаях заболевания составила 100%.

Кроме того, глава компании Moderna Стефан Бансель заявлял, что COVID-вакцина их производства будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки.