В Moderna анонсировали начало клинических испытаний вакцины от "Омикрона"
Фото: Стефан Бансель, гендиректор Moderna (flickr.com/worldeconomicforum)
Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель анонсировал начало клинических испытаний вакцины от штамма коронавируса "Омикрон". По его словам, испытания препарата начнутся в ближайшие несколько недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
"Вакцина дорабатывается... Она должна поступить на клинические испытания в ближайшие недели. Мы надеемся, что в марте мы сможем получить данные, чтобы поделиться с регуляторными органами, чтобы определить следующие шаги", - сказал Бансел.
Напомним, ожидается, что вакцина Moderna от штамма "Омикрон" будет готова к осени 2022 года.
Кроме того, гендиректор Moderna рассказал о разработке комбинированной вакцины, которая будет защищать от коронавируса и гриппа.