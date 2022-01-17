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В Moderna анонсировали начало клинических испытаний вакцины от "Омикрона"

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США, Понедельник 17 января 2022 17:40
В Moderna анонсировали начало клинических испытаний вакцины от "Омикрона" Фото: Стефан Бансель, гендиректор Moderna (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель анонсировал начало клинических испытаний вакцины от штамма коронавируса "Омикрон". По его словам, испытания препарата начнутся в ближайшие несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Вакцина дорабатывается... Она должна поступить на клинические испытания в ближайшие недели. Мы надеемся, что в марте мы сможем получить данные, чтобы поделиться с регуляторными органами, чтобы определить следующие шаги", - сказал Бансел.

Напомним, ожидается, что вакцина Moderna от штамма "Омикрон" будет готова к осени 2022 года.

Кроме того, гендиректор Moderna рассказал о разработке комбинированной вакцины, которая будет защищать от коронавируса и гриппа.

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