Модель продажу "Нафтогазом" ресурсу за низькою ціною та імпорту за завищеною себе вичерпала, - експерт

За його словами, для заповнення підземних сховищ газу до зими необхідно вже зараз імпортувати близько 25 млн кубометрів на добу. Проте здійснити це самостійно державна компанія "Нафтогаз" не зможе.

"Для того, щоб своєчасно заповнити ПСГ, необхідно вже прямо зараз імпортувати газ на рівні 25 млн куб. м на добу упродовж усього сезону закачування. Для цього знадобиться близько 2,0 млрд євро. Самостійно НАК "Нафтогаз України" не зможе залучити таку суму", - зазначив Омельченко.

Він додав, що нинішня модель ринку, за якої "Нафтогаз" виконує спеціальні обов’язки (ПСО) і продає ресурс за заниженими цінами, себе вичерпала.

"Обрана модель газового ринку вже себе вичерпала. Згідно до неї державна монополія виконує функцію ПСО для населення, ще реалізує газ внутрішнього видобутку для комерційних суб’єктів за ціною значно нижчою за фактичний імпортний паритет, а потім змушена імпортувати газ для населення собі у збиток", - пояснив експерт.

Омельченко переконаний, що єдиний вихід - залучення інших учасників до імпорту.

"Як на мене, єдиний варіант виходу із цієї скрутної ситуації – залучення до імпорту європейських та вітчизняних трейдерів та великих промислових споживачів газу. Для цього слід лібералізувати газовий ринок", - наголосив він.

Як приклад, експерт навів ситуацію 2015 року, коли після відмови від російського газу проблему нестачі вдалося вирішити саме завдяки відкритому ринку. Цей шлях, за його словами, залишається актуальним і сьогодні. Також він запропонував переглянути підхід до використання ресурсу державного видобутку.

"НАК "Нафтогаз України" для виконання ПСО й тримання цін для населення та ТКЕ на поточному рівні доцільно сконцентрувати увесь свій видобувний ресурс виключно для забезпечення вказаних категорій споживачів, а також на покритті дефіцитного обсягу за рахунок закупівлі газу у приватних компаній за конкурентними цінами", - зазначив Омельченко.

Нагадаємо, днями економіст Олексій Кущ розкритикував державний "Нафтогаз". За його словами, замість формування запасів газу компанія займалася умовним демпінгом для захоплення ринку приватних споживачів.