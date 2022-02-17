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Мобильным операторам упростили строительство базовых станций

Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон об упрощении размещения технических средств электронных коммуникаций. Законом упрощена процедура получения мобильными операторами права на пользование земельными участками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента 17 февраля в Youtube.

Проект закона № №5811 в целом поддержали 308 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, закон направлен на обеспечение для 95% населения Украины доступа к мобильному высокоскоростному интернету, опосредованное стимулирование экотуризма, рекреации, туризма.

Законом предусмотрено установить до 1 января 2026 года упрощенную процедуру предоставления в пользование земельных участков площадью до 0,05 гектара для размещения базовых станций мобильной связи.

Упрощение не будет распространяться на участки особо ценных земель, земель историко-культурного назначения, земель оздоровительного назначения, рекреационного назначения, лесохозяйственного назначения, и земель в пределах зеленых зон населенных пунктов.

Напомним, Кабинет министров одобрил план мероприятий по повышению качества услуг подвижной (мобильной) связи на 2020-2022 годы. В плане есть мероприятия по внедрению технологии 5G.

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