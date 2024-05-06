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Мобілізований до армії РФ українець розстріляв загарбників і втік, - ЦНС

Фото: житель українського села після мобілізації розстріляв російських військових (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти мобілізували місцевого жителя. Після отримання зброї він розстріляв шістьох російських військових та втік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Ліквідовані окупанти служили в артилерії й обстрілювали мирних жителів Херсона. Потрапивши до них на службу, місцевий житель ліквідував ворога і покинув місце служби.

Наразі окупанти намагаються марно розшукати підозрюваного. Водночас місцеві фейкові "військкомати" призупинили мобілізаційну кампанію у регіоні.

Російські пабліки оприлюднили ймовірне фото "зрадника". Зазначається, що чоловіка звати Юрій Миколайович Галушко, а ліквідовані російські військові служили в гаубично-артилерійському дивізіоні 10-го танкового полку.

Ситуація на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях Донецької області почастішали факти непокори російських військових своїм командирам.

Також загарбники примусово виселяють українських жителів з кількох населених пунктів у Херсонській області.

Крім того, на окупованих територіях росіяни примусово змушують дітей навчатися керувати БПЛА.

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