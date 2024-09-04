До мобілізації фіксував злочини росіян. На війні загинув журналіст Богдан Затула

26 серпня 2024 року мобілізований до лав Збройних сил України журналіст Богдан Затула загинув у Дніпропетровській області.

РБК-Україна розповідає, що відомо про трагічну подію та життєвий шлях захисника України.

Що відомо про життя й загибель Богдана Затули

Про смерть військовослужбовця повідомили у Telegram-каналі "Новини.LIVE".

"На війні загинув кореспондент Новини.LIVE Богдан Затула", - йдеться у публікації.

Уточнюється, що Богдан долучився до команди у травні 2024 року та висвітлював події у своєму рідному Харкові.

"Наш колега був талановитим та працьовитим журналістом. Знав, чим живе місто, завжди знімав наслідки атак окупантів, фіксуючи злочини російської армії. Богдан запам'ятався добрим та товариським, ніколи не відмовляв у допомозі", - додав автор допису.

Зазначається, що до лав ЗСУ Затулу мобілізували 31 липня.

"Він загинув під час потужного артилерійського обстрілу 26 серпня. Поховали його на Алеї Слави у Харкові. Висловлюємо щирі співчуття родині. Низько схиляємо голови у скорботі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що допомогти родині Богдана можна за посиланням на "банку" від monobank.

Повідомлення про загибель захисника України (скриншот: t.me/novynylive)

Дещо згодом про загибель Затули повідомили також на сторінці Інституту масової інформації (ІМІ) у Facebook.

"Загинув журналіст видання Новини.LIVE Богдан Затула, який був мобілізований до лав Збройних сил 31 липня. У коментарі регіональній представниці ІМІ редакція Новини.LIVE уточнила, що Богдан загинув 26 серпня у Дніпропетровській області. У себе на Facebook-сторінці він писав, що служить діловодом військової частини", - йдеться у дописі.

Уточнюється, що до співпраці з Новини.LIVE, 28-річний Богдан працював журналістом у виданні "Фокус" (до 2021 року), а у 2023 році - редактором стрічки новин ZN.UA.

"За даними Інституту масової інформації, Богдан Затула став 86 медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії Росії", - підсумовується у повідомленні.

Інформація про Затулу від ІМІ (скриншот: facebook.com/imi.org.ua)