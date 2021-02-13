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Много жалоб на побочные эффекты: два региона Швеции остановили вакцинацию AstraZeneca

Автор: Роман Тверденко

В двух регионах Швеции приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Зафиксировано много случаев побочных эффектов среди привитых.

Об этом сообщает The Local.

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Вакцинацию препаратом остановили в регионе Седерманланд, на юг от столицы Стокгольма. Там у 100 из 400 привитых сотрудников больницы появились побочные эффекты в виде повышенной температуры тела и прочих признаков.

Также остановили процесс и в регионе Евлеборг, на север от Стокгольма. Причиной также было удивительно большое количество привитых с признаками побочных эффектов - общей слабости, жара и дрожи.

Представитель AstraZeneca в Скандинавии Андреас Хеддини признал, что процент случаев с побочными эффектами удивительно высок, но подчеркивает, что не были зафиксированы серьезные побочные эффекты, а потому нет повода для серьезных переживаний.

Ранее сообщалось, что Украина уже на следующей неделе должна получить первую партию вакцины от COVID. Это будет препарат британско-шведской компании AstraZeneca, вакцинация стартует сразу на следующий день.

Также РБК-Украина писало, что вакцину британо-шведской компании AstraZeneca следует использовать для всех взрослых категорий населения. Она может оказаться эффективной и для пожилых людей, заявила экспертная панель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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