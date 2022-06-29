Там было много трупов. СБУ допросила моряка-спасателя с крейсера "Москва"

Служба безопасности Украины допросила российского моряка, который проводил спасательную операцию на крейсере "Москва" Черноморского флота РФ. Однако после неудачного спасения военный перешел в пехоту в Донецкую область, после чего попал в плен к украинским военным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины в Telegram.
"Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он утонул, его не смогли отбуксировать… Я насмотрелся, что было на "Москве", и не хотел дальше видеть, что посреди моря умираешь. Это совсем ужасно. И я отказался", - рассказал пленный.
После этого он принял решение "переквалифицироваться" в пехотинца, чтобы воевать в Украине. Через три недели инструкторы-вагнеровцы помогли ему "изменить профиль". И вскоре бывшего матроса отправили на разведку в Волновахский район.
На первой же боевой задаче "разведчики" попали в засаду ВСУ и выжить удалось трем из 30. Российские командиры бросили раненых на поле боя. Медицинскую помощь российский военный получил уже от украинских бойцов, пленивших его. Сейчас он дает показания СБУ.
Напомним, 13 апреля стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по Москве. Это именно тот корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником.
Как информировали в СМИ, количество экипажа "Москвы" составляло от 416 до 680 человек. Подавляющее большинство из которых, вероятно, погибли.
По данным украинской разведки, чиновники и спецслужбы продолжают заставлять семьи российских моряков скрывать информацию о погибших на крейсере 27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор считаются "пропавшими без вести".
Добавим, что Минобороны РФ включило экипаж затонувшего крейсера в перечень "участников специальной военной операции". При этом участие самого корабля в войне все еще скрывают.