Там было много трупов. СБУ допросила моряка-спасателя с крейсера "Москва"

"Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он утонул, его не смогли отбуксировать… Я насмотрелся, что было на "Москве", и не хотел дальше видеть, что посреди моря умираешь. Это совсем ужасно. И я отказался", - рассказал пленный.

После этого он принял решение "переквалифицироваться" в пехотинца, чтобы воевать в Украине. Через три недели инструкторы-вагнеровцы помогли ему "изменить профиль". И вскоре бывшего матроса отправили на разведку в Волновахский район.

На первой же боевой задаче "разведчики" попали в засаду ВСУ и выжить удалось трем из 30. Российские командиры бросили раненых на поле боя. Медицинскую помощь российский военный получил уже от украинских бойцов, пленивших его. Сейчас он дает показания СБУ.