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Много сбивают. Россия сосредоточила применение авиации на зоне ООС, - Арестович

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook com assistantschool)
Автор: Александр Мороз

Российская армия сосредоточила применение армейской авиации на зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Поскольку на остальной территории Украины ее уверенно сбивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

По его словам, украинские силы сбили уже 111 беспилотников, и резкий рост количества сбитых БПЛА объясняется тем, что российские войска уже побаиваются применять армейскую авиацию.

"Противник сосредоточил основные усилия своей авиации преимущественно в зоне ООС, потому что на остальной территории Украины его уверенно сбивают наши Воздушные силы", - отметил он.

Напомним, ранее Арестович выразил сомнение насчет возможности окружения украинских сил ООС на Донбассе, поскольку для противника там складывается неблагоприятная обстановка.

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