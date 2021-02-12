Многие люди ощутят на себе пост-COVID синдром после болезни, - ВОЗ

Пациенты, которые длительное время болели коронавирусом, могут ощутить особый синдром после выздоровления. И таких людей может быть много.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что так называемый пост-COVID синдром может наблюдаться как у пациентов с легкой формой коронавируса, так и с тяжелой.

Учитывая масштабы пандемии, в ВОЗ ожидают, что в мире этот синдром перенесут многие люди. А лучший вариант его избежать - не заболеть коронавирусом.