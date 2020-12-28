Многие европейцы опасаются прививаться от коронавируса, - Reuters

Больше половины участников опросов в Польше, Болгарии, а также 41% во Франции ответили, что не планируют вакцинироваться от коронавируса. Скепсис многих европейцев вызван тем, с какой скоростью вакцины от COVID-19 были протестированы и одобрены.

Об этом сообщает Reuters.

Проведенные в Польше опросы, показали, что на данный момент менее 40% жителей страны планируют проходить вакцинацию. В воскресенье на нее записалась лишь половина медперсонала варшавской больницы, где была сделана первая в стране прививка.

В Болгарии 45% жителей заявили, что не будут делать прививку, еще 40% планируют подождать - они хотят убедиться в отсутствии негативных побочных эффектов.

По данным опроса Alpha Research, менее одного из пяти болгар из приоритетных групп планируют добровольно сделать прививку.

Опрос IPSOS в 15 странах, опубликованный 5 ноября, показал, что 54% французов прошли бы вакцинацию от COVID, если бы она была доступна. Этот показатель составил 64% в Италии и Испании, 79% в Великобритании и 87% в Китае.

Более поздний опрос IFOP, в котором не было сравнительных данных по другим странам, показал, что только 41% жителей Франции готовы вакцинироваться.

Напомним, с воскресенья, 27 декабря, в странах Европейского союза начался процесс вакцинации населения от коронавируса с помощью препарата Pfizer и BioNTech. Первый этап вакцинации продлится по 29 декабря включительно.

Ранее РБК-Украина писало, что Европол заявил о возможном мошенничестве в связи с началом массовой вакцинации от коронавируса.