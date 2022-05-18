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МН17 сбил российский "Бук": в Гааге прокуроры отвергают альтернативные версии

Фото: в Нидерландах прокуроры отвергли версии защиты обвиняемых о крушении рейса МН17 (nos.nl photo ANP)
Автор: Владимир Костырин

В Нидерландах в Гааге во ходе очередного судебного заседания по делу о крушении авиарейса МН1 прокуроры отвергли альтернативные версии авиакатастрофы, выдвинутые адвокатами гражданина РФ Олега Пулатова, одного из четырех обвиняемых, назвав не соответствующими действительности.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Нидерландские прокуроры снова указали на наличие достаточных доказательств причастности обвиняемых к уничтожению малайзийского "Боинга" в небе над Украиной на Донбассе летом 2014 года. А также подчеркнули, что у них есть надежные свидетели.

Так, стороной обвинения были отвергнуты выводы юридического психолога, что был привлечен адвокатами Пулатова - они настаивали, что свидетель M58, утверждающий, что видел запуск ракеты из российского ЗРК "Бук", не руководствовался собственными знаниями и воспоминаниями.

Кроме того, прокуроры назвали расследования российского концерна "Алмаз-Антей" таким, что не является экспертным и независимым, подчеркнув отсутствие необходимости вновь возвращаться к вопросу альтернативных версий крушения рейса MH17 Malaysia Airlines.

"Есть достаточно доказательств, что МН17 сбил российский "Бук"", - заявила прокурор Биргит ван Руссель.

Напомним, катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в разгар боев на Донбассе. По версии следствия, пророссийские боевики сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту были 298 человек.

Также мы писали, что Австралия и Нидерланды тоже начали совместный судебный процесс против России за сбивание рейса MH17 Malaysia Airlines 8 лет назад. А в марте и Малайзия присоединилась к их иску против РФ по делу о крушении "Боинга".

Добавим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если бы мир наказал РФ за катастрофу МН17, то вторжение в Украину можно было бы предотвратить.

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