И младенцев, и пожилых мужчин. Оккупанты массово насилуют украинцев, - Денисова

Российские оккупанты массово насилуют украинцев. При этом жертвами изнасилования становятся не только женщины, но и дети - мальчики и девочки, и даже мужчины в возрасте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
"Вчера только за один час, из-за пережитого сексуального насилия, обратились 10 человек, из них 8 - изнасилованные несовершеннолетние. В том числе двое мальчиков 10 лет", - рассказала она.
Кроме того, по ее словам, за последние сутки получили 56 звонков.
"Тройнята 9 лет, девочки. Изнасилованные рашистами, имеют тяжелые травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм", - рассказала Денисова.
Она добавила, что таких случаев множество.
"Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой. Годовалого мальчика изнасиловали двое, умер. Девочка двух лет, изнасиловали двое, осталась жива", - говорит омбудсмен.
При этом насилуют даже пожилых мужчин.
"Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет", - добавила уполномоченная Верховной рады.
Как сообщалось, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила об объявлении подозрения российскому военнослужащему за изнасилование женщины в Киевской области.
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