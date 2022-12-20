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Міжнародний союз ковзанярів відібрав у Росії два чемпіонати Європи

Фото: Зірки ковзанярського спорту нескоро приїдуть до Росії (facebook.com/ISUSpeedSkating)
Автор: Антон Федорців

Тривале повномасштабне вторгнення до України спричинилося до посилення спортивної ізоляції РФ. Агресорка втратила права на проведення двох турнірів під егідою Міжнародного союзу ковзанярів (ISU).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Союз ковзанярів Росії отримав повідомлення від ISU про перенесення двох європейських форумів із території Росії. Функціонери готові розглянути нові заявки країн на проведення чемпіонатів із ковзанярського спорту та шорт-треку.

"Після підтвердження Конгресом ISU 2022 року збереження дії положень Комюніке ISU №2469 і тривалої війни в Україні Рада ISU вирішила негайно відкликати попередні домовленості зі Союзом ковзанярів Росії. Заходи, на які членам ISU пропонується подавати заявки:

  • чемпіонат Європи з ковзанярського спорту (5-7 січня 2024 р.)
  • чемпіонат Європи зі шорт-треку (12-14 січня 2024 р.)

Заявки на згадані турніри члени ISU можуть відправляти до Секретаріату союзу до 15 лютого 2023 року", – йдеться в офіційній заяві.

Росія отримала права на проведення двох першостей у червні 2021 року. Ковзанярський турнір мав відбутися у підмосковній Коломній, а змагання зі шорт-треку – в Сочі.

До слова, раніше Оліймпійський комітет США несподівано підтримав допуск росіян на Ігри-2024 у Парижі.

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