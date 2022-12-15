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Міжнародна торгова палата просить ЄБРР та ЄІБ посприяти погашенню боргів перед "зеленою" генерацією

Фото: Міжнародна торгова палата просить ЄБРР та ЄІБ посприяти погашенню боргів перед "зеленою" генерацією (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Міжнародна торгова палата (ICC) просить Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) посприяти погашенню заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист ICC до ЄІБ та ЄБРР.

ICC звернулась до банків, оскільки повномасштабне вторгнення росії до України завдало руйнівних збитків українському сектору відновлюваної енергетики, а ті підприємства, які продовжили працювати, отримують лише частину зароблених коштів.

Поточний борг "Укренерго" за послугу з розвитку сектору "зеленої" енергетики становить близько 14 млрд гривень за 2022 рік та 0,6 млрд за 2021 рік.

Також ICC зазначає, що "Укренерго" отримує від ЄБРР кредити, що мають бути спрямовані на підтримку ліквідності компанії та зеленої генерації, але представники ВДЕ поки не отримали цих коштів.

"Беручи до уваги надану інформацію, просимо вас сприяти погашенню боргів перед сектором ВДЕ та зробити запит щодо використання коштів на розрахунки із виробниками електроенергії з ВДЕ", - підсумували у листах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

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