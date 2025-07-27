Між життям і смертю: як медики на фронті рятують поранених просто під обстрілами

Робота санітарного інструктора

Санітарна інструкторка медичного пункту артилерійського дивізіону з позивним "Мага" зазначила, що повсякденне життя у медиків на фронті зазвичай напружене - вони завжди в очікуванні, що надійде дзвінок і потрібно буде виїжджати на евакуацію.

"Найчастіше це акубаротравми, контузії в основному і багато осколкових поранень", - розповіла вона.

За її словами, екіпірування завжди має бути під рукою: рюкзаки, аптечки, робоче місце в машині.

"Кожен рюкзак складений особисто під людину, і кожне робоче місце в машині так само - кому як зручно", - додала вона.

Санінструктор із позивним "Ді" розповіла, що на евакуації працює два екіпажі. Один вивозить соматичних хворих до медзакладів, другий надає допомогу пораненим військовослужбовцям.

Будні водія

Своєю чергою водій евакуаційного автомобіля з позивним "Шумахер" пояснив, що допомагає бойовому медику та санінструктору, займається вантаженням і доставкою поранених на стабілізаційний пункт.

"Швидкий підйом, якщо серед ночі. Швидкий старт, розбиті дороги. Ну і небезпека - насамперед. Дістатися до точки, щоб нічого не літало, не прилітало. А головне - знайти ту точку. Коли я забираю "300" (пораненого - ред.), я привожу "300", а не "200" (загиблого - ред.). Це найбільша мотивація", - додав він.

Під вогнем

Фельдшер медичного пункту з позивним "Тарік" зазначив, що коли пролунає команда на виїзд - медики мають лише "пару секунд" на збори. За цей час необхідно вдягнути засоби захисту і сісти в машину, щоб якомога швидше приїхати до пораненого.

"Напевно, 75% моїх евакуацій були саме під обстрілом, тому що не знаєш, коли він прилетить", - підкреслив захисник.

За його словами, одного разу довелося забирати шістьох поранених за раз.

"Ми всіх вчасно забрали, всіх довезли до стабілізаційного пункту, і всі живі-здорові. Мотивує те, що ти рятуєш життя", - додав "Тарік".

Керівництво медпункту

Тимчасовий виконувач обов'язків начальника медпункту артдивізіону з позивним "Док" впевнений, що головне в роботі медика - швидкість і якість.

"Той самий джгут можна замінити чим завгодно", - підкреслив він.

Начальник медпункту 44-ї бригади з позивним "Сократ" також додав, що на першому місці - збереження життів і здоров'я бійців.