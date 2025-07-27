Між життям і смертю: як медики на фронті рятують поранених просто під обстрілами

Військові медики на передовій перебувають у постійній бойовій готовності. Їхнє завдання - евакуювати і рятувати поранених просто під час обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розповідь медиків 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.
Санітарна інструкторка медичного пункту артилерійського дивізіону з позивним "Мага" зазначила, що повсякденне життя у медиків на фронті зазвичай напружене - вони завжди в очікуванні, що надійде дзвінок і потрібно буде виїжджати на евакуацію.
"Найчастіше це акубаротравми, контузії в основному і багато осколкових поранень", - розповіла вона.
За її словами, екіпірування завжди має бути під рукою: рюкзаки, аптечки, робоче місце в машині.
"Кожен рюкзак складений особисто під людину, і кожне робоче місце в машині так само - кому як зручно", - додала вона.
Санінструктор із позивним "Ді" розповіла, що на евакуації працює два екіпажі. Один вивозить соматичних хворих до медзакладів, другий надає допомогу пораненим військовослужбовцям.
Своєю чергою водій евакуаційного автомобіля з позивним "Шумахер" пояснив, що допомагає бойовому медику та санінструктору, займається вантаженням і доставкою поранених на стабілізаційний пункт.
"Швидкий підйом, якщо серед ночі. Швидкий старт, розбиті дороги. Ну і небезпека - насамперед. Дістатися до точки, щоб нічого не літало, не прилітало. А головне - знайти ту точку. Коли я забираю "300" (пораненого - ред.), я привожу "300", а не "200" (загиблого - ред.). Це найбільша мотивація", - додав він.
Фельдшер медичного пункту з позивним "Тарік" зазначив, що коли пролунає команда на виїзд - медики мають лише "пару секунд" на збори. За цей час необхідно вдягнути засоби захисту і сісти в машину, щоб якомога швидше приїхати до пораненого.
"Напевно, 75% моїх евакуацій були саме під обстрілом, тому що не знаєш, коли він прилетить", - підкреслив захисник.
За його словами, одного разу довелося забирати шістьох поранених за раз.
"Ми всіх вчасно забрали, всіх довезли до стабілізаційного пункту, і всі живі-здорові. Мотивує те, що ти рятуєш життя", - додав "Тарік".
Тимчасовий виконувач обов'язків начальника медпункту артдивізіону з позивним "Док" впевнений, що головне в роботі медика - швидкість і якість.
"Той самий джгут можна замінити чим завгодно", - підкреслив він.
Начальник медпункту 44-ї бригади з позивним "Сократ" також додав, що на першому місці - збереження життів і здоров'я бійців.
Нагадаємо, з 2023 року в Україні 27 липня відзначають День медика. Того року відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
Цього дня традиційно висловлюють вдячність і вітають усіх, хто працює у сфері медицини.
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