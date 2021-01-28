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Митинги за Навального: у Байдена рассказали детали разговора с Путиным

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность ситуацией с Алексеем Навальным и задержанными в ходе акций. Телефонный разговор состоялся во вторник.

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Об этом в четверг на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, США продолжат информировать Москву о своей позиции относительно ситуации с Навальным.

"Байден передал свою обеспокоенность тем, как обращаются с Алексеем Навальным и протестующими, и мы определенно продолжим говорить об этом с российской стороной на многих уровнях", - сказала Псаки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беседу глав государств "рабочей и откровенной".

Ранее стало известно, что Байден пообещал Столтенбергу консультироваться в вопросах Афганистана, Ирака и России.

Напомним, Джо Байден будет рассматривать все варианты ответа Вашингтона на арест в России оппозиционера Алексея Навального. Белый дом призывает российскую власть немедленно освободить Навального.

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Новости Украины Владимир ПутинДжозеф БайденНавальный