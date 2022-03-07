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Митинг в Новой Каховке: по факту убийства и травмирования жителей начато расследование

Автор: Наталья Юрченко

Офис генерального прокурора начал расследование по факту обстрела мирного митинга в Новой Каховке Херсонской области. Из-за действий российских оккупантов погиб человек, еще семь получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОГПУ.

По данным следствия, 6 марта в Новой Каховке прошел мирный митинг против российской оккупации. Местные жители прошли маршем по городу и были невооруженные. Захватчики применили к ним оружие. В результате обстрела один человек погиб, семь пострадали.

"Херсонской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате вчерашнего ракетного удара по аэропорту в Виннице погибли не менее 9 человек.

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Война России против Украины