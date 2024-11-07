Місяць чоловічого здоров’я. Лікарі назвали перші ознаки раку простати

Листопад уже традиційно вважається місяцем чоловічого здоров’я. Причина в тому, що рак простати входить у п’ятірку хвороб, які є головними причинами смертності серед чоловіків.
Докладніше про те, які є принципи турботи про чоловіче здоров’я, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
По всьому світу в листопаді проходить акція під назвою "Movember" - від moustache - вуса та november - листопад. Чоловіки відрощують вуса та бороди, щоб збільшити поінформованість про рак простати, рак яєчок та інші проблеми чоловічого здоров’я.
Символом поінформованості про чоловіче здоров’я та рак простати є блакитна стрічка.
Зауважимо, що рак простати входить у п’ятірку хвороб, які є головними причинами смертності серед чоловіків.
Спеціалісти Національної служби здоров'я України наголосили, що у разі перших ознак варто відразу звернутись до сімейного лікаря. Серед симптомів зокрема:
Сімейний лікар може виписати направлення до спеціаліста - уролога. Прийом за направленням є безоплатним у медзакладах, які уклали договори з НСЗУ на амбулаторну допомогу.
Уролог оглядає пацієнта, за потреби скеровує на додаткові обстеження. Наприклад, ультразвукове дослідження простати, ректальне цифрове дослідження, біопсію.
При підготовці публікації використовувалась інформація Національної служби здоров'я України та Центру громадського здоров'я МОЗ України.
Нагадаємо, що першою ланки допомоги при будь-якому захворюванні в Україні є сімейний лікар. Раніше РБК-Україна пояснило, як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря.
Крім того, наразі українці можуть безкоштовно здати аналізи, які їм призначив їх сімейний чи лікуючий лікар. Ба більше, безплатно робити аналізи можна навіть в приватних клініках. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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