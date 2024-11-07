Місяць чоловічого здоров’я. Лікарі назвали перші ознаки раку простати

По всьому світу в листопаді проходить акція під назвою "Movember" - від moustache - вуса та november - листопад. Чоловіки відрощують вуса та бороди, щоб збільшити поінформованість про рак простати, рак яєчок та інші проблеми чоловічого здоров’я.

Символом поінформованості про чоловіче здоров’я та рак простати є блакитна стрічка.

Зауважимо, що рак простати входить у п’ятірку хвороб, які є головними причинами смертності серед чоловіків.

Ознаки раку простати

Спеціалісти Національної служби здоров'я України наголосили, що у разі перших ознак варто відразу звернутись до сімейного лікаря. Серед симптомів зокрема:

проблеми з сечовипусканням;

часте сечовипускання;

біль у спині, стегні чи тазу;

відчуття, що сечовий міхур спорожнився не повністю;

кров у сечі або спермі;

біль у кістках;

значне схуднення;

еректильна дисфункція ("імпотенція").

Сімейний лікар може виписати направлення до спеціаліста - уролога. Прийом за направленням є безоплатним у медзакладах, які уклали договори з НСЗУ на амбулаторну допомогу.

Уролог оглядає пацієнта, за потреби скеровує на додаткові обстеження. Наприклад, ультразвукове дослідження простати, ректальне цифрове дослідження, біопсію.

Як знизити ризик розвитку раку простати: